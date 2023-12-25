Культурные организации Татарстана в 2023 году посетили 84,5 млн раз
Культурные организации Татарстана за 11 месяцев 2023 года посетили 84,5 млн раз, тогда как в прошлом году аналогичный показатель составлял 73 млн. Музеи посетили 10,8 млн раз. Об этом стало известно на итоговой пресс-конференции министра культуры республики Ирады Аюповой с представителями СМИ.
Рост внебюджетных поступлений составил 43%, до 2,5 млрд рублей. Муниципальные учреждения культуры принесли 700 млн рублей.
Средняя заработная плата в учреждениях культуры составила 45,5 тыс. рублей, средняя зарплата по госучреждениям культуры — 66 тыс.
По Пушкинской карте продано 2,5 млн билетов на сумму 873,5 млн рублей.
По состоянию на 20 декабря текущего года только Свияжск посетили порядка 1,8 млн туристов. Это на 40% больше, чем за 2022 год.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым