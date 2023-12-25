В Казани в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В новогоднюю ночь работу общественного транспорта Казани продлят. Автобусы, троллейбусы, трамваи и поезда в метро продолжат курсировать до 2 часов ночи 1 января. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Утром 1 января наземный общественный транспорт Казани выйдет на маршруты в 7.30. Курсировать автобусы, троллейбусы, трамваи будут до 23.30.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в Казани стоимость проезда в общественном транспорте в начале 2024 года вырастет. Ее увеличат до 42 рублей за наличный расчет и до 38 рублей при оплате картой.

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Татьяна Демина