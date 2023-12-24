В Татарстане осудили экс-директора школы за хищение 10 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Агрызском районе Татарстана вынесли приговор в отношении 50-летнего директора одной из школ. Женщину признали виновной в мошенничестве.

Как рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, преступление произошло два года назад. В октябре и декабре директор приказала подчиненным изготовить фиктивные приказы об оплате работы педагога. Указанная работа фактически не выполнялась, а начисленные сотруднику около 10 тысяч рублей директор школы присвоила и распорядилась по своему усмотрению.

Женщина отказалась признавать вину и не стала возвращать деньги. В итоге суд оштрафовал подсудимую на 60 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

В октябре следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Совета Масадинского сельского поселения Актанышского района Татарстана. Женщину обвиняют в мошенничестве и покушении на мошенничество. Один из эпизодов произошел при выполнении контракта на проведение капремонта системы отопления в средней общеобразовательной школе. Как считает следствие, по ее указанию в учреждении установили более дешевые радиаторы. Из-за этого стоимость работ была завышена на 267 тысяч рублей. Но эти деньги обвиняемая не получила.

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Айрат Назипов