Эксперт назвала самые бесполезные подарки на Новый год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Эксперт по практическому этикету Татьяна Баранова перечислила неуместные и бесполезные подарки на Новый год. Она посоветовала россиянам не дарить парфюмерию, косметику и предметы одежды, если нет уверенности в ожиданиях и предпочтениях человека. Это же касается домашних питомцев и растений.

— Иногда дарят билеты в театр или на концерт. Сама по себе идея хороша. Вопрос только в том, чтобы подарок точно подходил под увлечения, под интересы того, кому его вручают. Если мы дарим билет в театр и человек хочет в театр, но билет не с открытой датой, то есть вероятность, что человек не сможет посетить, — сказала она RT.

По мнению Барановой, не стоит дарить статуэтки, картины, предметы интерьера, которые не вписываются в дизайн квартиры человека.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Когда мы пытаемся украшать чужую квартиру, дом, то есть вероятность, что наши презенты не будут размещены на своих местах, а где-то будут пылиться. Сюда же относятся сувениры, магнитики на холодильник, которые мы привозим из путешествий, — подытожила специалист.

Самым желанным подарком для казанцев на Новый год стали деньги. Еще в качестве новогоднего подарка жители республики хотели бы получить путешествие, гаджеты (10%), сертификат на обучение (7%).



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Айрат Назипов