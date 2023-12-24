Российские войска уничтожили свыше 10 тысяч украинских беспилотников с начала спецоперации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

С начала спецоперации российские войска уничтожили 10 040 украинских беспилотников. Статистику озвучили в Министерстве обороны России.

За последние сутки средства ПВО сбили 49 украинских дронов на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, ВС России удалось сбить четыре украинских самолета: три Су-27 и один Су-24 воздушных сил Украины. Их уничтожили в небе над Запорожской и Днепропетровской областями.

realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала специальной военной операции ВСУ лишились 383 тысяч солдат убитыми и ранеными. Также они потеряли 14 тысяч танков, 553 самолета и 259 вертолетов.

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Айрат Назипов