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Владимир Путин оценил отношения России и Азербайджана

12:39, 24.12.2023
Владимир Путин оценил отношения России и Азербайджана
Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru

Отношения между Москвой и Баку достигли высокого уровня. Стороны взаимодействуют в рамках стратегического партнерства и союзничества, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на телефонный разговор президента России Владимира Путина и его коллеги из Азербайджана Ильхама Алиева.

В ходе беседы российский лидер поздравил своего коллегу с Днем рождения и направил ему телеграмму.

На этой неделе в Россию завезли первую партию пищевого яйца из Азербайджана. Это произошло на фоне подорожания яиц в стране. Меры должны помочь снизить цены на этот товар.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Азербайджан ведет активную торговлю с Татарстаном. Внешнеторговый оборот между сторонами достигает $125 млн.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть
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