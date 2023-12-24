Кабмин России утвердил порядок выдачи жилищных сертификатов для сирот старше 23 лет

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Правительство утвердило порядок выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот старше 23 лет. Они начнут получать сертификаты на покупку благоустроенного жилья в любом регионе или на полное погашение ипотечного кредита, сообщили в пресс-службе кабмина.

Заявление на получение сертификата можно будет подать лично, обратившись в МФЦ, или дистанционно, в личном кабинете на портале госуслуг.

Для защиты сирот от мошенников средства сертификата направят сразу на счета продавцов квартир или кредитных организаций, если речь идет о погашении ипотеки.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Решение утвердил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», принятых в августе 2023 года.

Бавлинская городская прокуратура в октябре разрешила ситуацию с получением сиротами жилья — в надзорное ведомство обратились четыре человека. Заявителей включили в список получателей жилья в 2015—2017 годах, но они так и не получили его. Прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на Министерство образования и науки Татарстана обязанности устранить нарушения. Иск был удовлетворен.

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Айрат Назипов