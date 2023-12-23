Президент Ирана призвал найти более эффективный механизм вместо Совбеза ООН

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Ирана призвал найти более эффективный механизм вместо Совбеза ООН Эбрахим Раиси. Его слова со ссылкой на официальный сайт передают «РИА Новости».

— Место под названием Совет Безопасности ООН, которое отвечает за установление мира и безопасности в мире, в ходе последних событий официально заявило о своем бессилии, беспомощности и неэффективности, и доказало всем людям мира, что им не следует полагаться на эти организации, претендующие (на свою эффективность — ред.), а нужно искать другой механизм для установления мира и безопасности в мире, — сказал Раиси.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Такое заявление глава исламского государства сделал на состоявшейся в субботу в столице Ирана Тегеранской международной конференции по Палестине.

Напомним, что накануне России Владимир Путин и глава Палестины Махмуд Аббас обсудили по телефону вопросы, связанные с обострением палестино-израильского конфликта, прежде всего, в секторе Газа. Владимир Путин проинформировал Аббаса о предпринимаемых российской стороной шагах в целях содействия деэскалации конфликта.



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Александр Зарипов