Президент Ирана призвал найти более эффективный механизм вместо Совбеза ООН
Президент Ирана призвал найти более эффективный механизм вместо Совбеза ООН Эбрахим Раиси. Его слова со ссылкой на официальный сайт передают «РИА Новости».
— Место под названием Совет Безопасности ООН, которое отвечает за установление мира и безопасности в мире, в ходе последних событий официально заявило о своем бессилии, беспомощности и неэффективности, и доказало всем людям мира, что им не следует полагаться на эти организации, претендующие (на свою эффективность — ред.), а нужно искать другой механизм для установления мира и безопасности в мире, — сказал Раиси.
Такое заявление глава исламского государства сделал на состоявшейся в субботу в столице Ирана Тегеранской международной конференции по Палестине.
Напомним, что накануне России Владимир Путин и глава Палестины Махмуд Аббас обсудили по телефону вопросы, связанные с обострением палестино-израильского конфликта, прежде всего, в секторе Газа. Владимир Путин проинформировал Аббаса о предпринимаемых российской стороной шагах в целях содействия деэскалации конфликта.
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