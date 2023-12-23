Проект о привлечении частного капитала в сферу науки внесут в Госдуму

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Госдуму внесут законопроект о привлечении частного капитала в сферу науки в ближайшее время. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета ГД по образованию Сергея Кабышева.

— Я предлагаю, и мы в ближайшее время внесем на рассмотрение Государственной думы законопроект о привлечении частного капитала в сферу науки со всеми возможными преференциями, — сказал он.

По его словам, главной проблемой российской науки остается недостаточное финансирование, напомнив, что Россия находится на 35 месте по этому показателю.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В начале года Кабмин Татарстана утвердил государственную программу «Научно-технологическое развитие», которая будет реализовываться на территории республики до 2030 года. Предполагается, что за это время регион сформирует мощную научно-образовательную экосистему для инновационного развития, а также сможет оказаться в числе 100 мировых лидеров в сферах нефтегазового дела, образования и лингвистики.

Объем финасирования всей программы составляет 7,646 миллиарда рублей, из которых более 7 миллиардов приходятся на республиканский, а 635 миллионов на федеральный бюджеты.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин