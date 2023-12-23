Главный тренер «Ак Барса» назвал причины поражения от «Сибири»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов назвал причины поражения от новосибирской «Сибири». По его словам, игроки не должны пропускать голы играя в большинстве.

— К сожалению, у нас это не в первый раз. Проблема голов, пропущенных нами в большинстве, есть. Бывают разные ситуации, здесь однозначно нельзя сказать. Но мы не должны пропускать, играя в большинстве, — отметил тренер.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кроме этого, Билялетдинов отметил, что у него нет претензий к голкиперу Тимур Билялову, пропустившему три шайбы по ходу встречи. После третьего гола в ворота «Ак Барса» вратаря сменил Амир Мифтахов.

— К Тимуру у меня претензий нет, он хорошо играл. Мне нужно было поменять его, чтобы [встряхнуть команду]. Может, стоило сделать это и пораньше, после второй шайбы. Его ни в чем винить нельзя, — сказал Билялетдинов.

Напомним, казанский «Ак Барс» потерпел поражение в Новосибирске от «Сибири». Матч завершился победой хозяев со счетом 4:2.



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Александр Зарипов