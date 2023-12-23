С начала года специалисты надзорных органов провели более 4 тысяч проверок стройплощадок в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для обеспечения соблюдения законодательства в сфере охраны труда, сохранения жизни и здоровья работников на стройплощадках саморегулируемые организации провели с начала года 2 402 проверки. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства.

Еще 1 419 проверок проведено Инспекцией Государственного строительного надзора.

Объекты, строящиеся в рамках госпрограмм, инспектируют специалисты Главного инвестиционно-строительного управления (ГИСУ). С начала года ими проведено 387 контрольно-надзорных мероприятий.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, еще в начале этого года сообщалось, что в Татарстане с начала года специалисты контрольно-надзорных органов провели 589 проверок на строительных объектах республики и устранили почти 200 нарушений.



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Максим Кокунин