В Татарстане с начала года устранили почти 200 нарушений на объектах строительства
В Татарстане с начала года специалисты контрольно-надзорных органов провели 589 проверок на строительных объектах.
Специалисты инспекции Госстройнадзора выходили на проверки 250 раз. Заказчик объектов госпрограмм — ГИСУ выходило на стройки с контрольно-надзорными мероприятиями 177 раз.
Все выявленные с января текущего года 192 нарушения к настоящему времени устранили.
В Татарстане ввели 1 млн 138 000 квадратных метров жилья — это 37% от плана. В сфере жилищного строительства лидируют коммерческие застройки — на сегодня готов 81 многоквартирный дом общей площадью 599 тыс. кв. метров.
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