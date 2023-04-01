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В Татарстане с начала года устранили почти 200 нарушений на объектах строительства

12:56, 01.04.2023
В Татарстане с начала года устранили почти 200 нарушений на объектах строительства
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с начала года специалисты контрольно-надзорных органов провели 589 проверок на строительных объектах.

Специалисты инспекции Госстройнадзора выходили на проверки 250 раз. Заказчик объектов госпрограмм — ГИСУ выходило на стройки с контрольно-надзорными мероприятиями 177 раз.

Все выявленные с января текущего года 192 нарушения к настоящему времени устранили.

В Татарстане ввели 1 млн 138 000 квадратных метров жилья — это 37% от плана. В сфере жилищного строительства лидируют коммерческие застройки — на сегодня готов 81 многоквартирный дом общей площадью 599 тыс. кв. метров.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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