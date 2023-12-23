CAS зарегистрировал апелляцию Ирины Винер на решение трибунала отстранить ее

Фото: realnoevremya.ru

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера национальной команды Ирины Винер на решение трибунала Фонда гимнастической этики (GEF) о двухлетнем отстранении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

— Спортивный арбитражный суд (CAS) недавно зарегистрировал следующее дело: CAS 2023/A/10228 «Ирина Винер против Фонда гимнастической этики. Арбитраж находится на ранней стадии, и дата слушания еще не назначена, — рассказали в пресс-службе.

В марте дисциплинарная комиссия GEF отстранила Ирину на два года. Винер запретили участвовать в любом качестве в международных соревнованиях и мероприятиях FIG на протяжении двух лет. Такое решение связано с публичными заявлениями в СМИ после Олимпийских игр — 2020 в Токио, когда она раскритиковала решение судей. Также отстранение связано со снятием кандидатуры Натальи Кузьминой на выборах в 2021 году на пост главы технического комитета FIG.

Напомним, Ирина Винер назвала судейство в финале Олимпийских игр — 2020 в Токио «вопиющей несправедливостью». Тогда российская спортсменка Дина Аверина завоевала серебряную медаль. Спортсменка выполнила последний вид многоборья без ошибок, но не смогла опередить Ашрам Линой в общем зачете, завоевав серебряную медаль Олимпиады-2020. Бронза досталась Алине Горносько из Белоруссии.

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Максим Кокунин