Валютные депозиты россиян впервые с мая 2022 выросли до $27,1 млрд

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Валютные депозиты граждан в банках России в ноябре впервые с мая 2022 года показали рост и составили $27,1 млрд. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ЦБ.

С мая прошлого года валютные депозиты постоянно сокращались, не менялся их объем лишь в одном месяце — в ноябре 2022 года.

В ноябре текущего года по сравнению с октябрем традиционные валютные депозиты выросли на 1%, до $27,1 млрд, практически достигнув уровня сентября. В целом же их объем минимален с начала 2008 года.

Напомним, в октябре сообщалось, что общий объем валютных средств физлиц в российских банках в начале осени уменьшился на 2,1% — до $42,2 млрд.

В мае вложения россиян в иностранную наличную валюту продолжали сокращаться. Сбережения домохозяйств в национальной валюте в мае увеличились на 231,2 млрд рублей, тогда как в апреле их прирост был почти вдвое больше (+401 млрд рублей).

Опрос ВЦИОМ показал, что более двух третей россиян (68%) хранят сбережения в рублях. Сбережения в долларах хранят 6% респондентов, в евро — 4%. Еще 4% россиян называли другую валюту.



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Максим Кокунин