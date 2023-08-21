Большинство россиян хранят сбережения в рублях

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Более двух третей россиян (68%) хранят сбережения в рублях, таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Сбережения в долларах хранят 6% респондентов, в евро — 4%. Еще 4% россиян называли другую валюту. Об отсутствии сбережений сообщили около четверти россиян (27%).

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 29 июля 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса — среднее значение за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

За первую декаду августа только жители Татарстана открыли более 3,5 тысячи рублевых депозитов. Это в 1,5 раза превышает показатель предыдущей декады. Уточняется, что размещать свои средства татарстанцы предпочитают на полгода. Средний чек нового вклада в регионе составляет 336 тысяч рублей. Всего за первую декаду августа жители республики разместили во вклады около 8,8 миллиарда рублей.



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Маргарита Головатенко