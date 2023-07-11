Банк России сообщил о сокращении вложений россиян в иностранную наличную валюту

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В мае вложения россиян в иностранную наличную валюту продолжили сокращаться, сказано в материалах Банка России.



Сбережения домохозяйств в национальной валюте в мае увеличились на 231,2 млрд рублей, тогда как в апреле их прирост был почти вдвое больше (+401 млрд рублей). В то же время вложения в иностранную валюту в том же месяце продолжили сокращаться (-23,9 миллиарда в рублевом эквиваленте).

Средства населения в российских банках увеличились на 580,7 млрд рублей после роста на 578,4 млрд рублей в апреле.

По данным Банка России, прирост по-прежнему обеспечен за счет переводных депозитов — на 478,7 миллиарда рублей. Срочные депозиты в иностранной валюте продолжили сокращаться — на 52,2 миллиарда рублей.

По данным на начало июля, россияне в мае перевели в зарубежные банки 138,3 млрд рублей — впервые с марта динамика была отрицательной. Россияне перевели в банки-нерезиденты в феврале 125,3 млрд рублей — это минимальный уровень с начала текущего года.

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Маргарита Головатенко