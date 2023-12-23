В 2023 году из Казани чаще всего летали в Москву и Санкт-Петербург

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Больше всего авиаперелетов из Казани по России в 2023 году было совершено в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Екатеринбург. Об этом сообщает сервис путешествий tutu.

Доля пассажиров из Казани в столицу России составила 35,1%, в Санкт-Петербург — 20,3%, в Сочи — 16,1%, в Минеральные Воды — 3,4%, в Екатеринбург — 1,6%. Казанцы также часто летали в Красноярск, Махачкалу, Грозный, Иркутск и Калининград.

Среди зарубежных авианаправлений наиболее востребованными были Таджикистан, Азербайджан, Киргизия, Турция и Узбекистан.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Больше всего в столицу Татарстана прилетали из Москвы — 42,8%. Доля пассажиров из Санкт-Петербурга за год — 20,6%, из Сочи — 8,3%, из Минеральных Вод — 2,7%, из Екатеринбурга — 1,9%. В столицу Татарстана также часто прилетали из Красноярска, Сургута, Иркутска, Уфы и Мурманска.

Самыми популярными авианаправлениями этого лета у казанцев стали Сочи (21%), Симферополь (18%) и Санкт-Петербург (16%). Востребованными для отдыха у жителей столицы Татарстана оказались также Москва (9%), Краснодар (7%), Анапа (5%), Анталья (3%), Калининград (2%) и Стамбул (1%). Каждый пятидесятый казанец этим летом отправился в Минеральные Воды.



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Айрат Назипов