Исследование: казанцы чаще всего выбирают для летних авиапутешествий Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург

Фото: Максим Платонов (архив)

Стало известно, куда жители Казани путешествуют на самолете этим летом. Самыми популярными авианаправлениями этого лета у казанцев стали Сочи (21%), Симферополь (18%) и Санкт-Петербург (16%).

Востребованными для отдыха у жителей столицы Татарстана оказались также Москва (9%), Краснодар (7%), Анапа (5%), Анталья (3%), Калининград (2%) и Стамбул (1%). Каждый пятидесятый казанец этим летом отправился в Минеральные Воды.

Большинство жителей Казани покупают билеты в среднем за 34 дня до поездки, а в месте отдыха находятся восемь дней. Для сравнения, россияне приобретают билеты в среднем за 49 дней до путешествия.

Казанцы стали чаще брать с собой детей — пятая часть туристов бронирует детский билет. С багажом летит почти треть путешественников. В среднем на авиабилет жители Казани этим летом тратят 12 тыс. рублей.

Фото: Илья Репин (архив)

Перед тем, как отправиться в другой город (страну) казанцы покупают портативные аккумуляторы, сумки для путешествий, наушники, купальники, солнцезащитные очки, игрушки для пляжа, головные уборы и пляжную обувь, рассказали аналитики AliExpress Россия и «Авиасейлс».

Тем, кто планирует отпуск в этом году, стоит обратиться к специалистам, а не организовывать отпуск самостоятельно. Такую рекомендацию дали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).



Татьяна Демина