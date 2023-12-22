Число рабочих мест в экономике к 2030 году вырастет на 2,4 млн

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В российской экономике к 2030 году появится 2,4 млн рабочих мест. Такой прогноз озвучила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

— Мы видим, что сегодня рабочие профессии получают абсолютный приоритет, потому что количество рабочих мест, которое возрастет у нас к 2030 году, уже сейчас оценивается в 2,4 млн. Это значит, что мы развиваемся, — приводит ее слова ТАСС.

Она уточнила, что задачи, которые поставлены президентом, по обеспечению технологического суверенитета России находятся на стадии реализации.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце ноября Татьяна Голикова заявила, что стране к 2030 году потребуется дополнительно 2 млн работников. Нехватка кадров может наблюдаться в сфере обрабатывающего производства, а также в транспортной отрасли и логистике.

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Айрат Назипов