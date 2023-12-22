Погрузка грузов на Казанском полигоне ГЖД выросла на 22,8%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Погрузка грузов на Казанском полигоне Горьковской железной дороги увеличилась на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5 млн тонн. Об этом «Реальному времени» сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.

В целом по Горьковской железной дороге погрузка грузов увеличилась на 2,2%, достигнув 24,4 млн тонн. Основными грузами в 2023 году стали нефтеналивные и продовольственные, цемент и зерно. На ГЖД отметили рост погрузки зерна более чем в 1,5 раза благодаря высокому уровню урожая в регионах ПФО, несмотря на засуху.

Кроме того, увеличился объем нефтеналива, что на ГЖД связывают с возобновлением работы нефтеперерабатывающего завода ООО «Марийский НПЗ». Основной экспорт шел через порты в зоне деятельности Октябрьской и Северо-Кавказской железных дорог.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В сторону морских гаваней Санкт-Петербурга и Мурманска везли удобрения, нефтепродукты и грузы в контейнерах. На юг — в порты Новороссийска и «Кавказ» поставляли зерно, кокс, химикаты и все те же контейнерные грузы.

В 2023 году увеличены объемы контейнерных перевозок в направлении порта Находка по Дальневосточной железной дороге. Насколько выросли такие поставки, железнодорожники не уточнили, сославшись на конфиденциальность информации.

Напомнив, в Татарстане в 2023 году собрали 3,8 млн тонн зерна. Объем отгруженной сельскохозяйственной продукции ожидается на уровне 280 млрд рублей, что меньше, чем годом ранее. Тогда показатель составил 334,1 млрд рублей.

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Галия Шакирова, Айрат Назипов