Рустам Минниханов принял участие в открытии ледового дворца в Нижнекамске

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе своей рабочей поездки в Нижнекамск принял участие в открытии ледового дворца, сообщает пресс-служба главы республики.

В спорткомплексе предусмотрен крытый каток с искусственным льдом, тренажерный зал, 4 раздевалки на 25 мест каждая. Также имеется комната врача, процедурная, 2 тренерских кабинета и комнаты для судей.

По словам Минниханова, ввод в эксплуатацию дворца — это важный шаг в развитии города и повышении качества жизни граждан.

— Здесь созданы все условия и для хоккеистов, и для фигуристов. В целом благодаря этому объекту нижнекамцы смогут приобщить своих детей к спорту и здоровому образу жизни, — сказал он.

На базе дворца будет работать детская хоккейная школа академии «Ак Барс», в которую уже приняли 150 юношей. В дальнейшем планируется набор учеников 11 возрастов. С ними занимаются сразу три тренера.

Как уточнили в пресс-службе раиса республики, сегодня в Татарстане хоккеем занимаются 30,5 тысячи человек. Для подготовки будущих чемпионов в 46 спортивных школах республики открыты отделения по хоккею для 8,1 тысячи детей. С ними работают порядка 300 тренеров. Также в республике насчитывается порядка 200 любительских команд — это более 2,5 тысячи человек.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, в августе раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии в Лениногорске ледового дворца «Нефтяник». Объект стал подарком жителям к 80-летию добычи нефти в республике и 75-летию со дня открытия Ромашкинского месторождения.



Ледовый дворец представляет собой крытый каток с искусственным льдом, где проходят тренировки по хоккею и фигурному катанию. В свободное от соревнований время лед используется для свободного массового катания.



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Максим Кокунин