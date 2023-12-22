За неделю в Татарстане подорожали яйца, огурцы и макароны

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане с 11 по 18 декабря подорожали свежие огурцы и помидоры, куриные яйца и некоторые другие продукты питания. Без изменений осталась средняя цена ржаного и ржано-пшеничного хлеба — 60,76 рубля за килограмм.

Заметнее всего в Татарстане за неделю подорожали огурцы. Средняя цена выросла на 10,66% и составила 169,23 рубля за килограмм.

На 8,19% за неделю подорожали куриные яйца — на 18 декабря средняя цена упаковки из 10 штук составила 123,35 рубля. Рост стоимости немного замедлился — за предыдущие семь дней он достигнул 8,75%.

На другие продукты питания динамика роста средних цен за неделю в Татарстане сложилась следующим образом:

свежие помидоры — на 2,74%, до 186,06 руб./кг;

творог — на 2,67%, до 357,45 руб./кг;

яблоки — на 2,31%, до 104,22 руб./кг;

питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности — на 1,61%, до 63,07 рубля за литр;

макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 1,36%, до 65,96 руб./кг.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в регионе подорожали соль, мороженая неразделанная рыба и вермишель. Минимально выросли средние цены на баранину (кроме бескостного мяса), сосиски и сардельки, маргарин, сметану, сухие молочные смеси для детского питания, шлифованный рис, следует из данных Татарстанстата.

Кроме того, с 11 по 18 декабря в Татарстане подорожали овощи из «борщевого набора». Средняя цена моркови выросла на 4,65%, картофеля — на 1,77%, столовой свеклы — 1,51%, а репчатого лука — на 0,32%.



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Татьяна Демина