В Татарстане продолжает дорожать «борщевой набор»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане продолжают расти средние цены на овощи, входящие в так называемый борщевой набор. Заметнее всего с 11 по 18 декабря подорожала морковь — на 4,65%, до 31,42 рубля за килограмм.

На 1,77% за неделю выросла средняя цена картофеля, до 22,31 руб./кг. Столовая свекла подорожала на 1,51%, до 31,2 рубля за килограмм.

Минимально в республике за неделю выросла средняя цена репчатого лука — на 0,32%. На 18 декабря она составила 30,43 рубля за один килограмм, следует из данных Татарстанстата.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Подешевела в Татарстане за неделю свежая белокочанная капуста. Средняя цена за неделю уменьшилась на 0,17%, до 25,12 рубля за килограмм.

Напомним, за предыдущую неделю — с 4 по 11 декабря — подорожали все пять овощей «борщевого набора». Заметнее всего за этот период выросла средняя цена репчатого лука — на 2,7%.



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Татьяна Демина