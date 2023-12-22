«Интерфакс»: КПРФ выдвинула Николая Харитонова кандидатом на выборах президента России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Депутата Госдумы Николая Харитонова выдвинули кандидатом для участия в выборах президента России в 2024 году. О том, что кадровая комиссия при президиуме ЦК КПРФ предложила пленуму его кандидатуру, сообщил «Интерфакс», ссылаясь на источник в составе комиссии.

— Кадровая комиссия предложила Харитонова для рассмотрения на пленуме и потом, на съезде партии, в качестве кандидата на выборы президента от КПРФ, — сказал источник.



Секретарь ЦК Александр Ющенко добавил, что сегодня в течение дня пройдет еще ряд заседаний. Выдвижение кандидатов от КПРФ сначала обсудят на уровне руководителей региональных отделений, а затем — на пленуме ЦК КПРФ.

Окончательное решение примут в субботу на съезде партии.



Напомним, Харитонову 75 лет. Он является депутатом Госдумы всех созывов, а также занимает должность главы думского Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики. Николай Харитонов уже принимал участие в президентских выборах в 2004 году.

О том, что его кандидатуру рассматривают в качестве кандидата в президенты России, сообщалось и ранее. Позже сам Харитонов заявил, что возможность его выдвижения кандидатом в президенты от Компартии действительно обсуждалась на прошедшем заседании президиума, однако окончательного решения пока нет.



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Илина Хакимова