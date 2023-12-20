СМИ: Николая Харитонова могут выдвинуть кандидатом в президенты России

КПРФ может выдвинуть от партии депутата Госдумы Николая Харитонова в кандидаты президента России. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источники, соответствующее решение якобы уже принял президиум ЦК компартии.

— Президиум ЦК КПРФ поддержал выдвижение Николая Михайловича Харитонова в качестве кандидата в президенты от партии. Теперь решение должен принять пленум, а затем — съезд партии, — цитирует издание слова источника.



Позже сам Николай Харитонов заявил ТАСС, что возможность его выдвижения кандидатом в президенты от компартии действительно обсуждалась на прошедшем заседании президиума, однако окончательного решения пока нет.

Напомним, Харитонову 75 лет. Он является депутатом Госдумы всех созывов, а также занимает должность главы думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года. В Центральную избирательную комиссию РФ поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на президентские выборы. Ожидается, что их количество вырастет.

Первым подал в Центральную избирательную комиссию России документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах главы государства, действующий президент страны Владимир Путин. Он будет участвовать как самовыдвиженец.



Вчера Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) на съезде в Москве также выдвинула своего лидера Леонида Слуцкого кандидатом в президенты страны. Решение приняли тайным голосованием. Свои голоса отдали 108 делегатов. Леонид Слуцкий был единственным кандидатом, внесенным в бюллетень.

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Илина Хакимова