В Казани на ул. Академика Арбузова на пересечении с ул. Журналистов образовалась огромная яма

Фото: скриншот realnoevremya.ru видео из t.me/Госавтоинспекция Полк ДПС УМВД России по г. Казани

В Госавтоинспекции Казани предупредили водителей и пешеходов о большой яме, которая образовалась на проезжей части по ул. Академика Арбузова на пересечении с ул. Журналистов.

Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции города, информацию уже передали в службы.

Водителей и других участников дорожного движения призвали быть более внимательными на данном участке.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

В целом, согласно сервису «Яндекс. Карты», на данном участке дороги каких-либо ограничений движения не наблюдается. Дорога свободна.

В Казани отремонтируют дороги и заменят остановочные павильоны в преддверии саммита БРИКС, который пройдет осенью 2024 года. На это выделят свыше 3 млрд рублей. Работы выполнят на участках дорог по улицам Вишневского, Назарбаева, Московской, Право-Булачной, Лево-Булачной, Фатыха Амирхана, на проспекте Ямашева, Пушина, Ершова, Театральной, Батурина и Айдинова.

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Илина Хакимова