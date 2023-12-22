В Минфине России не поддержали нулевой НДС на мандарины и новогодние елки

Фото: realnoevremya.ru/Антон Журавлев (архив)

Минфин России не поддержал установку нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже мандаринов и новогодних елок. Об этом говорится в ответе замглавы ведомства Владимира Колычева на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»).



В ведомстве решение объяснили тем, что снижение ставки не поможет гарантированно уменьшить стоимость товаров для конечного потребителя.

— Как показывает практика применения НДС, снижение ставки НДС не является прозрачной мерой государственной поддержки, обеспечивающей целевое использование полученных средств, а также не гарантирует уменьшения стоимости товаров (работ, услуг) для конечного потребителя, — говорится в ответе замглавы Минфина.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Замминистра также обратил внимание, что в России при продаже мандаринов применяется пониженная ставка НДС в размере 10%.

Колычев, резюмируя, подчеркнул, что, учитывая данное обстоятельство, «предложение по установлению пониженной ставки НДС в размере 0% при реализации мандаринов и новогодних елок не поддерживается», приводит ТАСС текст письма.

Ранее, 1 декабря, Владислав Даванков направил письмо с соответствующим предложением председателю правительства России Михаилу Мишустину. По словам депутата, новогодние елки и мандарины — незаменимые атрибуты Нового года, однако «именно на эти товары цены выросли больше всего среди всех новогодних расходов граждан». Тогда он предложил ввести нулевую ставку НДС на эти товары, так как, по его мнению, это может помочь снизить на них цены.



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Илина Хакимова