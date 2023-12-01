В России могут отменить НДС на мандарины и новогодние елки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков попросил главу правительства России Михаила Мишустина установить нулевую ставку НДС при продаже мандаринов и новогодних елок. Соответствующий запрос уже направлен в кабмин.

— Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть инициативу об установлении ставки налогообложения по налогу на добавленную стоимость 0% при реализации мандаринов и новогодних елок, в том числе искусственных елок, и в случае ее поддержки прошу поручить профильным органам исполнительной власти ее реализовать, — сказано в распоряжении, которое есть у ТАСС.

Даванков аргументировал просьбу тем, что цены на елки и мандарины цены выросли больше всего среди новогодних расходов россиян. Эти товары он назвал «основными атрибутами для празднования Нового года».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В прошлом году в Татарстане вырос спрос на новогоднюю атрибутику. По данным маркетплейсов, праздничные костюмы стали покупать почти на четверть чаще, чем годом ранее, а искусственные елки — на 17%. Уже в конце ноября жители республики заказали 27,7 тысячи гирлянд.

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Айрат Назипов