В результате стрельбы в университете Праги погибло 14 человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Стрельба на философском факультете Карлова университета в Праге унесла жизни 14 человек, еще 25 получили ранения, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в полиции Чехии.



Правительство страны приняло решение объявить 23 декабря днем государственного траура в память о жертвах стрельбы.

Премьер-министр республики Петр Фиала призвал граждан в 12.00 [14.00 мск] 23 декабря почтить погибших минутой молчания, сообщает ТАСС.

Как известно полиции, нападавшим был 24-летний студент университета. По предварительным данным, он открыл стрельбу, потому что хотел подражать людям, совершившим подобные нападения в других странах. Стрелка нейтрализовали.

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан ранее подчеркнул, что стрельба в Праге «никак не связана с международным терроризмом».



Вчера неизвестный стрелок забрался на крышу факультета искусств Карлова университета и устроил стрельбу. Он был нейтрализован. Глава МВД Чехии заявил, что преступник действовал в одиночку. Ранее сообщалось о 10 погибших.

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Илина Хакимова