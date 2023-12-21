Алина Загитова обошла Раиля Арсланова в рейтинге «Татары года»

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов (архив)

Олимпийская чемпиона по фигурному катанию Алина Загитова одержала победу в номинации «Татары года», по версии издания «Миллиард. Татар». Серьезную конкуренцию ей составил известный блогер Раиль Арсланов.

Уточняется, что Загитова набрала 28 472 голосов, тогда как ее ближайший преследователь на 524 меньше. За музыканта отдали 27 948 голосов.

Раиль Арсланов стал интернет-звездой, благодаря своей музыке и роликами на YouTube. Также выступал дуэтом с известными артистами (в их числе Dabro, Elvin Grey, Macan).

Алина Загитова прославилась благодаря фигурному катанию. Она также борется за победу в номинации «Самая крутая татарка года». Всего участвуют 10 представительниц Татарстана.

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Айрат Назипов