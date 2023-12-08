Татарстанцы выберут самую «крутую» татарку года
Издание «Миллиард.Татар» организовало голосование в номинации «Самая крутая татарка года». Сделать выбор можно в telegram-канале издания.
В номинацию включили 10 человек:
- Лейла Лерон-Бахмутова — медиаменеджер;
- Миляуша Таминдарова — руководитель Государственного камерного хора Татарстана;
- Айгель Гайсина — голос татарского навигатора в «Яндекс картах», участник дуэта «Аигел»;
- Алина Загитова — олимпийская чемпиона по фигурному катанию;
- Миляуша Хайруллина — композитор, автор оперы «Кави-Сарвар»;
- Ильзира Юзаева — журналистка, телеведущая, режиссер, сотрудник телеканала ТНВ;
- Алсу Абдуллина — футболистка французского «Парижа»;
- Алсу Галимова — координатор первого детского интернет-радио «САФ» на татарском языке;
- Нурания Василова — кандидат сельскохозяйственных наук.
- Лейла Кашапова — кондитер, победитель битвы шеф-поваров на халяльной выставке в Стамбуле.
По состоянию на 16.00, в голосовании приняли участие чуть меньше двух тысяч человек. Лидерство захватила Алина Загитова. Ее выбрали 64% опрошенных. Следом идет Ильзира Юзаева — 16%. Третье место делят Айгель Гайсина и Алсу Галимова. Обе набрали по 5%.
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комментарии
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"Самоназванием татар Поволжья и Приуралья является "булгары". Какими бы традициями, аргументами, ссылками ни отстаивалось имя "татары" как самоназвание, оно противоречит исторической действительности, сути этноса, вело (и ведет) к искажению подлинной истории ... Оно, навязанное как средство ..., вошло в сознание, стало как бы истинным этнонимом, хотя и поныне нередко оскорбляет мысли, чуства народа."
(Абрар Каримуллин "Татары: этнос и этноним". - Казань: Татарское кн. изд-во, 1988.- 128 с.) см.стр.118.
А если уж хочется еще днк проверить, то надо не только по мужской линии, а и по женской (митохондриальную).
Г. Тукай считал себя булгаром, а не "татарином" (монголом-ордынцем), и его стихотворение (подстрочный перевод) ясно это показывает:
"На земле российской народ мы древний и известный,
В его истории мы чисты как зеркало без пятен,
С русскими испокон веков живем мы в дружбе,
Учась друг у друга, перенимая опыт, обычаи, слова."
(Г.Тукай Эсэрлэр, т. 3. Казан, 1955, с.243.)
Но Тукаю, как и многим другим, приходилось в 20-м веке пользоваться официальным словом "татары".
"... имеется достаточно оснований утверждать, что современный татарский язык - это тот же булгарский язык, его прямое, непосредственное продолжение, мало в чем отличающийся от языка VIII-IX веков, претерпевший несущественные изменения в процессе естественного развития." (А. Каримуллин "Татары: этнос и этноним". Казань, Татарское книжное издательство, 1988). Книгу эту не издавали более 10 лет и напечатали только в период гластности.
Получается, что Г. Тукай всё писал на булгарском (булгар тюрки), а не на "татарском" (татарский - это русское название булгарского языка).
Выводы научной сессии: «Современные татары по своему происхождению не имеют никакого отношения к монголам, татары являются прямыми потомками болгар, этноним татары в отношении их является исторической ошибкой». Борис Греков (1882-1953), академик, историк и общественный деятель, директор Московского института истории. (Материалы научной сессии АН СССР 1946 года вышли под названием "Происхождение казанских татар". Казань. 1948 г.)
"Татары" - это слово для славян (и не только) имеет значение "монголы" уже с 13-го века.
"... на меня повлияла личность такого человека, как Абрар Каримуллин. Абрар Гибадуллович из соседней деревни, он филолог, работал в Институте языка, литературы и искусства имени Ибрагимова. ... О нем есть работы и на английском." (Источник : https://realnoevremya.ru/articles/225859-intervyu-s-vidoeblogerom-bulatom-shaymievym)
Слово "булгары" придумано учеными для того, чтобы им удобно было отличать придунайских болгар от поволжских, которые также произошли от древних болгар. Генетически поволжские болгары сохранили больше болгарского, чем придунайские, которые на 1/3 болгары, на 1/3 фракийцы и на 1/3 славяне ("братушки").
А что тут думать то ?!!
Мало информации: как и кто выбирал номинантов, по какой "крутости" выбирать? Если по духу времени, то надо выбирать у кого больше детей.
Карамзин: «Ни один из нынешних народов татарских не именуют себя татарами, но каждый называется особенным именем земли своей».
"татары. (Историческое). Этот термин, как название народа, имеет скорее историческое, чем этнографическое значение. Татар, как отдельного народа, не существует" (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб, 1901, т.64, с. 671).
"Сами татары называют себя булгарами, ставя себя в самую непосредственную связь с этой народностью." (Спасский Н. А. «Очерки по родиноведению», 1912 г.)
C.Х. Алишев, док.ист.наук: «История Казанского ханства» Казань 2003г. :
стр.12: «На территории Золотой Орды народ с именем татары не проживал, так называемый язык татарский не сохранился, археологические находки и другие свидетельства («татар» - прим.) отсутствуют».
Стр. 14: «Сам народ до 1917 г. противился называть себя татарами. Писатели, поэты и другие деятели, под произведениями подписывая свое имя добавляли тахаллус «аль Булгари».