В России страдают от выгорания почти 40% фрилансеров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Чаще всего в России со стрессом из-за работы сталкиваются представители таких профессиональных сфер, как «Менеджмент», «Маркетинг» и «Дизайн». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервисов Solar Staff и Zigmund.online.

Больше всех нервничают из-за работы 35% менеджеров, 32% маркетологов и 24% дизайнеров. Иногда испытывают стресс 49% программистов, 62% копирайтеров, 51% маркетологов, 48% менеджеров и 56% преподавателей. Раздражительность и постоянный упадок сил стали реалиями почти половины дизайнеров и программистов и более трети маркетологов и копирайтеров. Также фрилансеры жалуются на выгорание (почти 40%), бессонницу (25%), неудовлетворенность уровнем жизни, синдром самозванца и даже депрессию.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Обращаются за помощью к психотерапевтам чаще остальных дизайнеры (19%), менеджеры (13%) и маркетологи (12%). Напротив, не посещают этих специалистов 87% копирайтеров, 62% дизайнеров, 75% преподавателей, 64% программистов, 54% менеджеров и маркетологов. Не считают свои проблемы достаточно серьезными, чтобы проходить терапию, более трети программистов, дизайнеров, менеджеров и преподавателей, а также более 40% маркетологов и копирайтеров.

Напомним, жители России добавили Казань в список городов, наиболее подходящих для работы на фрилансе. Столица Татарстана вошла в пятерку лучших. За нее отдали свой голос 14%. Выше Казани расположились Москва (47%), Санкт-Петербург (34%), Сочи (21%) и Екатеринбург (15%).

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Галия Гарифуллина