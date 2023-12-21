В Казани ограничат скорость движения по улице Мусина

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани решили ограничить скорость движения транспорта по улице Мусина до 40 км/ч — на участке от улицы Маршала Чуйкова до проспекта Ямашева. Это сделано для повышения безопасности дорожного движения.

Как сообщает Комитет по транспорту Казани, помимо ограничения скорости, на этом участке установят дорожные знаки 3.27 и 8.24, запрещающие остановку и стоянку транспорта.

Напомним, в Казани снова продлили ограничение движения транспорта на улицах Сыртлановой и Хусаина Мавлютова. Участки откроют не раньше 28 февраля. Рабочие проводят реконструкцию водопровода на нескольких участках.

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Галия Гарифуллина