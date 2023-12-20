В Казани до конца февраля продлили ограничение движения на улицах Сыртлановой и Хусаина Мавлютова

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани снова продлили ограничение движения транспорта на улицах Сыртлановой и Хусаина Мавлютова. Участки откроют не раньше 28 февраля.

Как сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города, рабочие проводят реконструкцию водопровода на нескольких участках.

До конца февраля будет закрыта проезжая часть на ул. Сыртлановой в районе домов №1 и №5, между домами №9 и №11, вблизи пересечения с улицами Хусаина Мавлютова и Гарифьянова, а также в районе дома №17 по ул. Х. Мавлютова. Еще автомобилисты не смогут проехать по этой улице в районе дома №17е, корп. 5. Вблизи здания №17е, корп. 2 полностью перекрыт местный проезд и частично закрыта проезжая часть.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, ограничения начали действовать с 16 октября. Это связано с работами по реконструкции участка водопровода. Предполагалось, что строители управятся до 20 ноября. Позднее ограничения движения продлили до конца года.

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Айрат Назипов