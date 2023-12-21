После выхода сериала «Слово пацана» средняя цена жилья в Казани стала выше на 3%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Средняя стоимость квартир на первичном и вторичном рынках столицы Татарстана после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» выросла на 3%. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Недвижимости».

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», действие которого происходит в Казани, вышел 9 ноября. С этого момента по настоящее время предложение «вторичных квартир» на платформе уменьшилось на 2,5%. Наибольшее сокращение объема экспозиции жилья было зафиксировано в Кировском (-13,5%) и Авиастроительном районах (-12,7%). Наибольшим спросом пользуются квартиры старого фонда, расположенные в Советском районе (27%). Востребовано также жилье в Приволжском (22%) — там находится улица Хади Такташа, где по сюжету сериала проживали герои одной из группировок.

В среднем квартиры старого фонда в столице Татарстана стали на 3% дороже (с 7,1 до 7,3 млн рублей). Рост цен в пересчете на квадратный метр также равен 3% (со 148 тыс. рублей до 152 тыс.).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Что касается первичного жилья, его в Казани стали предлагать на 31,4% чаще. Особенно заметен рост объема экспозиции новых квартир в Приволжском районе (+43%). Половина запросов по поиску квартир в новостройках приходится на Советский район, где к продаже представлено больше всего вариантов среди прочих локаций города.

Средняя цена на жилье в новостройках выросла по стоимости за объект на 3% — с 8,9 млн рублей до 9,2 млн рублей. На столько же в этом сегменте изменилась средняя цена одного кв. м — со 167,2 тыс. рублей до 172,8 тыс. рублей.

Дешевле всего приобрести квартиру как на первичном, так и на вторичном рынках жилья можно в Авиастроительном районе (5 млн рублей и 8,65 млн рублей соответственно). Самые высокие цены аналитики зафиксировали в Вахитовском районе (14 млн рублей и 17,4 млн рублей соответственно).

Напомним, спрос на студии на вторичном рынке в столице Татарстана вырос в 2023 году на 41%. Объем предложения увеличился на 14%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина