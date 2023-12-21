Интерес казанцев к покупке студий на вторичном рынке жилья увеличился на 41%

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Спрос на студии на вторичном рынке в столице Татарстана вырос в 2023 году на 41%. Объем предложения увеличился на 14%, сообщают аналитики «Авито Недвижимости».

На платформе средняя цена на такое жилье в Казани за последние 11 месяцев равна 3,1 млн рублей (+3% к январю — ноябрю 2022 года). Квадратный метр стоит в среднем 145 тысяч рублей (+8%).

По России востребованность «вторичных квартир» за год выросла на 9%. Сильнее всего увеличился спрос на студии (+17%). Объем предложения расширился на 3%. Стоимость такой недвижимости за год выросла 13% за объект и 10% в пересчете на квадратные метры. При этом студии оказались единственным видом жилья, цены на которые в 2023 году снизились: они стали доступнее на 2% за объект и на 6% — за «квадрат».

Напомним, за 2023 год в Татарстане увеличилось количество сделок и на первичном, и на вторичном рынке недвижимости. За 11 месяцев этого года Росреестр по республике зарегистрировал порядка 23,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Количество зарегистрированных переходов прав на основании договоров купли-продажи (ДКП) превысило 219 тысяч.

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Галия Гарифуллина