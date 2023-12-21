Казанский полиэтилен вошел в число одних из лучших товаров России и Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Две марки полиэтилена производства «Казаньоргсинтеза» вошли в список «100 лучших товаров России» и «Лучших товаров и услуг Республики Татарстан».

Полимеры КОСа попали в список победителей в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Также в этой номинации дипломами лауреатов были отмечены «ТАИФ-НК», «ТАНЕКО», «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», «Автомобильный завод «РариТЭК», ГК «Коммерческие грузовики», КНПП «Вертолеты-МИ», «Нижнекамскшина» и «Нижнекамский завод грузовых шин» и «Казметрострой».



Всего на участие в конкурсе в этом году заявилось 397 товаров и услуг от 189 предприятий республики.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На протяжении существования конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» его победители выбираются в пяти номинациях: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги», «Изделия народных и художественных промыслов». Подведение итогов конкурса по традиции состоялось в канун Нового года. Как проходило награждение — в материале «Реального времени».

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