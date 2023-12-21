В Казани утвердили проект реконструкции дороги по ул.Комсомольской

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Кировском районе Казани проведут реконструкцию автодороги по ул.Комсомольской на участке от ул.Яруллина до ул.Декабристов протяженностью 376 метров. В этих целях исполком Казани утвердил проект планировки и межевания территории линейного объекта.

Площадь границы проекта планировки территории составила 14 993 квадратных метра, а зоны планируемого размещения линейного объекта — 10 531 «квадрат». Объект относится к магистральным улицам районного значения.



Проектом для обеспечения безопасности движения и организации водителей и пешеходов по улицам предусмотрены перенос систем фиксаций нарушений правил дорожного движения, установка светофоров и дорожных знаков, а также нанесение горизонтальной разметки.

скриншот realnoevremya.ru постановления исполкома Казани от 13.12.2023 №4019

На территорию в границах проекта планировки территории попали несколько объектов культурного наследия. Это «Культурный слой слобод Заречья Казани XV—XVIII вв.», зона охраны Ансамбля Казанского кремля и историческое поселение регионального значения Казань. Как указано в постановлении исполкома города, они «не создают препятствий для разработки проекта планировки и межевания территории линейного объекта»

скриншот realnoevremya.ru постановления исполкома Казани от 13.12.2023 №4019

Также исполком Казани утвердил проект планировки и межевания территории строительства 3-й разворотной петли на Мамадышском тракте. Проектирование охватывало территорию от здания по ул.Мамадышский тракт, 55 — ориентировочно до объекта по ул. Дорожной, 12а в жилом массиве Самосырово.



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Татьяна Демина