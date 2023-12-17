Глава ЦАХАЛ взял на себя ответственность за гибель заложников

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви взял на себя ответственность за убийство силами ЦАХАЛ трех заложников. Об этом сообщает ТАСС.

— ЦАХАЛ и я, как его командир, несем ответственность за то, что произошло, и мы сделаем все, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем. Солдаты и командиры Армии обороны Израиля больше всего хотят спасения заложников живыми. В данном случае нам это не удалось. Мы глубоко сочувствуем и скорбим вместе с семьями погибших, — сказал Герци Халеви газете Yedioth Ahronoth.

Как следует из сообщений пресс-службы ЦАХАЛ, ранее израильские военнослужащие ошибочно определили трех заложников, удерживаемых ХАМАС, как угрозу, и открыли по ним огонь.

Напомним, палестинское движение ХАМАС сообщало, что не отпустит оставшихся заложников, а также не согласится на переговоры с Израилем, пока он не прекратит агрессию в секторе Газа. По словам члена политбюро движения Усамы Хамдана, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «несет ответственность за жизни израильских пленников в секторе Газа».

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Галия Гарифуллина