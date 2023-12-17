Глава ЦАХАЛ взял на себя ответственность за гибель заложников
Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви взял на себя ответственность за убийство силами ЦАХАЛ трех заложников. Об этом сообщает ТАСС.
— ЦАХАЛ и я, как его командир, несем ответственность за то, что произошло, и мы сделаем все, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем. Солдаты и командиры Армии обороны Израиля больше всего хотят спасения заложников живыми. В данном случае нам это не удалось. Мы глубоко сочувствуем и скорбим вместе с семьями погибших, — сказал Герци Халеви газете Yedioth Ahronoth.
Как следует из сообщений пресс-службы ЦАХАЛ, ранее израильские военнослужащие ошибочно определили трех заложников, удерживаемых ХАМАС, как угрозу, и открыли по ним огонь.
Напомним, палестинское движение ХАМАС сообщало, что не отпустит оставшихся заложников, а также не согласится на переговоры с Израилем, пока он не прекратит агрессию в секторе Газа. По словам члена политбюро движения Усамы Хамдана, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «несет ответственность за жизни израильских пленников в секторе Газа».
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