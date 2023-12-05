ХАМАС не отпустит оставшихся заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в Газе

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Палестинское движение ХАМАС не отпустит оставшихся заложников, а также не согласится на переговоры с Израилем, пока он не прекратит агрессию в секторе Газа. Об этом заявил член политбюро движения Усама Хамдан.

— ...никаких переговоров или обмена [пленными] не будет до того момента, пока агрессия Израиля в секторе Газа не закончится, — цитирует его слова телеканал Al Jazeera.

Помимо этого, член политбюро движения заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «несет ответственность за жизни израильских пленников в секторе Газа», и подчеркнул, что его цели в анклаве «недостижимы».

Число погибших в секторе Газа с 7 октября возросло до 16 248 человек.

Напомним, 22 ноября ХАМАС договорилось с Израилем о четырехдневном перемирии. Оно включало в себя прекращение огня в Газе и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в обмен на заключенных из израильских тюрем. 27 ноября перемирие в секторе Газа продлили еще на 2 дня. Однако уже 1 декабря в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о возобновлении боевых действий против палестинского движения ХАМАС, которое, по информации ЦАХАЛ, нарушило условия перемирия.

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Илина Хакимова