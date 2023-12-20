Индия просит G7 отложить введение запрета на российские алмазы
Индия призвала страны G7 отложить введение запрета на импорт российских алмазов. Власти страны аргументировали просьбу неясными правилами отслеживания происхождения драгоценных камней, пишет Reuters.
— Сроки введения ограничений на непрямой импорт из России в течение трех-четырех месяцев нецелесообразны, поскольку правила отслеживания происхождения драгоценных камней неясны, — сообщил источник агентства.
Еще Индия протестует против нового механизма проверки и сертификации необработанных алмазов. Власти опасаются, что некоторые из передаваемых данных могут быть конфиденциальными.
На этой неделе Евросоюз утвердил 12-й антироссийский пакет санкций. Новые ограничения запрещают ввозить в ЕС произведенные и обработанные в России алмазы, а также в третьих странах, с экспортом из России, с 1 января 2024 года.
Министр финансов России Антон Силуанов выразил уверенность в том, что российские алмазодобытчики перенаправят сбыт на другие рынки. По его словам, доля России на этом рынке существенная.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым