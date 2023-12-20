Индия просит G7 отложить введение запрета на российские алмазы

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Индия призвала страны G7 отложить введение запрета на импорт российских алмазов. Власти страны аргументировали просьбу неясными правилами отслеживания происхождения драгоценных камней, пишет Reuters.

— Сроки введения ограничений на непрямой импорт из России в течение трех-четырех месяцев нецелесообразны, поскольку правила отслеживания происхождения драгоценных камней неясны, — сообщил источник агентства.

Еще Индия протестует против нового механизма проверки и сертификации необработанных алмазов. Власти опасаются, что некоторые из передаваемых данных могут быть конфиденциальными.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На этой неделе Евросоюз утвердил 12-й антироссийский пакет санкций. Новые ограничения запрещают ввозить в ЕС произведенные и обработанные в России алмазы, а также в третьих странах, с экспортом из России, с 1 января 2024 года.

Министр финансов России Антон Силуанов выразил уверенность в том, что российские алмазодобытчики перенаправят сбыт на другие рынки. По его словам, доля России на этом рынке существенная.



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Айрат Назипов