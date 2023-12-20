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«Разделяем горечь и боль невосполнимой утраты» — ТАИФ родным и близким Резиды Макуевой

15:20, 20.12.2023
«Разделяем горечь и боль невосполнимой утраты» — ТАИФ родным и близким Резиды Макуевой
Фото: взято realnoevremya.ru с telegram-канала Госсовета Татарстана

В Казани простились с руководителем пресс-службы Госсовета Татарстана Резидой Макуевой. Она скончалась 19 декабря на 62-м году жизни.

Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным и близким Резиды Галимзяновны. «Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты. В нашей памяти Резида Галимзяновна останется профессионалом своего дела, талантливой, доброй женщиной, искренним, отзывчивым человеком. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах».

Общество Татарстан
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