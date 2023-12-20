В Татарстане создадут больше площадок для тестирования неокисленного битума

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил увеличить количество экспериментальных площадок, на которых в составе асфальта будет использован неокисленный битум. Улучшить характеристики асфальтобетонного покрытия в республике хотят из-за проблем с колейностью и долговечностью.

— Это миллиарды. Мы через каждые 3-4 года заменяем. А интенсивность движения будет только увеличиваться. Количество экспериментальных площадок надо расширить, — приводит слова Минниханова «РБК-Татарстан».

В Татарстане уже два года используют асфальт с неокисленным битумом. Пока он собирает положительные отзывы.

realnoevremya.ru (архив)

— За два года мы использовали 2,7 тысячи тонн неокисленного битума. В частности, между двумя развязками Казань — Оренбург, там на неокисленном битуме сделано. Материал показывает себя хорошо. Старение у него идет медленнее, чем у окисленного битума. За два года колейность на Оренбургском тракте не появилась, — объяснил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин.



Проблему дорог раис Татарстана поднимал в октябре прошлого года. На заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» он раскритиковал моду на американские стандарты Performance Grade (PG) при выборе дорожного битума, предложив взять на вооружение башкирский опыт в строительстве дорог. Подробности в материале — «Реального времени».

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Айрат Назипов