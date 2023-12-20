В Татарстане перед судом предстанут лжепарковщики аэропорта «Казань»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Татарстана, которые обвиняются в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в прошлом году двое мужчин представлялись работниками АО «Международный аэропорт «Казань» и предлагали автовладельцам оплатить услуги парковки с помощью онлайн-перевода на подконтрольный им счет.

После перевода денег они открывали шлагбаум для выезда автомобиля с помощью заранее приготовленного парковочного талона, время въезда-выезда на котором не превышало бесплатный период нахождения на стоянке. Таким способом они воспользовались доверчивостью более 90 водителей и завладели суммой, превышающей 400 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Лаишевский районный суд Татарстана для рассмотрения по существу, рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

realnoevremya.ru (архив)

ИФНС России по Московскому району Казани предупредила о мошеннических рассылках — гражданам приходят уведомления от имени налоговой. В документе за 2022 год предлагают оплатить налоговую задолженность или налог:

— Оплатите транспортный налог заранее. Приближается срок уплаты транспортного налога за 2022 год. Гражданам необходимо оплатить налог на владение автомобилем до 1 декабря 2023 года. Чтобы избежать начисления пеней, мы рекомендуем заранее пополнить ЕНС на сумму налога.

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Максим Кокунин