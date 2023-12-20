К концу года уровень газификации в России достигнет 73,8%

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Уровень газификации в России по итогам 2023 года достигнет целевого показателя 73,8%. Об этом в эфире телеканала «Россия 24" рассказал министр энергетики страны Николай Шульгинов.

— Газовая отрасль продолжала наращивать поставки на внутренний рынок. Газификация достигнет целевого значения 73,8%, — сказал он.

realnoevremya.ru (архив)

В октябре сообщалось, что фельдшерско-акушерский пункт в селе Кирельское Камско-Устьинского района стал первым объектом в Татарстане, который подключили по программе социальной догазификации.

В 2021 году президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. 1 декабря 2022 года программа социальной газификации регионов стала бессрочной и распространилась на социальные объекты. В их числе — детсады, школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, отделения врачей общей практики и врачебные амбулатории, расположенные в уже газифицированных населенных пунктах. Таким учреждениям больше не придется платить за строительство газопровода до границ земельных участков, на которых они расположены, а также за подключение зданий к газораспределительным сетям.

Напомним, в Татарстане с 1 марта 2023 года в программу «Социальная газификация» вошли 35 медицинских и 22 образовательных учреждения.



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Максим Кокунин