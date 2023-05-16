В Татарстане к 57 медицинским и образовательным учреждениям бесплатно проведут газ

В Татарстане с 1 марта 2023 года в программу «Социальная газификация» вошли 35 медицинских и 22 образовательных учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Казанского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.

— В Татарстане реализация программа социальной газификации продолжается, и она востребована в населенных пунктах. Особенно важно, что перечень потребителей экологического топлива расширен. И с текущего года планируется бесплатное подключение газа к образовательным и медицинским учреждениям, — подметила директор Казанского филиала РАНХиГС Наиля Аскарова.

Как рассказали в региональном Министерстве промышленности и торговли, в Татарстане планы-графики догазификации регулярно корректируются: первоначально в 2021 году (на начало реализации программы догазификации) муниципальные образования заявили о более 18 тысяч домовладений для включения в программу догазификации. В результате был определен объем необходимого финансирования — 3,8 млрд рублей. Но после проверки заявок на соответствие требованиям в план-график были включены 9 270 домовладений.

Фото: realnoevremya.ru

Из-за активного жилищного строительства количество домовладений, подлежащих газификации и соответствующих критериям догазификации, увеличилось, и утвержденный план-график догазификации до конца 2024 года включает уже 17 068 домовладений.

Напомним, по итогам 2022 года ООО «Газпром трансгаз Казань» поставило в Татарстан и регионы России 17,8 млрд кубических метров газа. Республика занимает второе место в стране по достигнутому уровню газопотребления после Москвы и Московской области.

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Айрат Назипов