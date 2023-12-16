Между Зеленодольском и поселком Нижние Вязовые открылась ледовая переправа

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Инспекторы ГИМС Татарстана посетили первую в этом году ледовую дорогу между Зеленодольском и поселком Нижние Вязовые. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Перед открытием переправы инспекторы измерили толщину льда — она достигает от 30 до 35 см. Это позволяет открыть движение по льду легковых автомобилей массой до 3,5 тонны.

При этом скорость проезда допускается не более 20 км/ч, а при движении необходимо соблюдать дистанцию от 50 до 100 м.

Напомним, паромная переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые завершила свою работу 22 ноября. Месяцем ранее Встало известно, что власти Казани намерены подписать постановление о создании комиссии по приему в эксплуатацию ледовой переправы через Волгу, которая проходит от жилого массива Старое Аракчино до территории Верхнеуслонского района Татарстана.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин