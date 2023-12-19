В одном из торговых павильонов Казани изъяли 2 177 пачек контрафактных сигарет

Фото: скриншот realnoevremya.ru/видео пресс-службы МВД по Татарстану

В Казани сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану изъяли крупную партию контрафактных пачек сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел по республике.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД обнаружили в одном из торговых павильонов Казани 2 177 пачек немаркированных сигарет различных марок.

скриншот realnoevremya.ru / видео пресс-службы МВД по Татарстану

Вся контрафактная продукция была изъята. Установлено, что группа лиц осуществляла оптовые поставки табачной продукции с признаками контрафактности, после чего реализовывала их в магазинах мелкорозничной сети.

Возбуждено уголовное дело за производство, приобретение, хранение, перевозку и сбыт товаров без маркировки (ч. 5 ст. 171.1 УК РФ). Нарушителям теперь грозит лишение свободы сроком до трех лет.



В Татарстане в октябре сотрудники МВД задержали троих жителей Набережных Челнов, осуществлявших оптовые поставки фальсифицированной алкогольной и контрафактной табачной продукции. Всего было изъято 1,8 тысячи литров и чуть более 4 тысяч пачек немаркированных сигарет.

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Илина Хакимова