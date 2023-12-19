За нападение на фельдшера скорой помощи осудили казанца

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани вынесли приговор в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в нанесении побоев фельдшеру скорой помощи.

Инцидент произошел вечером 27 марта этого года в квартире по улице Ноксинский спуск. Мужчина вызвал скорую помощь. После прибытия медиков он напал на женщину-фельдшера, ударив ее по ноге и лицу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, суд приговорил подсудимого к 200 часам обязательных работ.

realnoevremya.ru (архив)

В октябре нетрезвая 38-летняя женщина напала на фельдшера станции скорой медицинской помощи в Зеленодольском районе Татарстана. В отношении нападавшей составили административный материал по статье 6.1.1 КоАП России «Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий».

Затем следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах.

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Айрат Назипов