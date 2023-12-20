Самыми популярными детскими кружками у россиян стали спортивные секции

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Чаще всего россияне отправляют детей в спортивные секции. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование компании «Профилум».

В России самыми популярными (с большим отрывом) детскими секциями стали спортивные — их выбирают 71% родителей. Также респонденты отправляют детей на занятия по иностранным языкам (38,5%) и технике (33%). В художественные и музыкальные школы ходят 29% и 25% соответственно. Сами школьники рассказали, что хотели бы посещать творческие кружки и спортивные секции (16%). IT- курсы интересуют 9% подростков. Столько же ребят предпочли бы изучать психологию, экономику и социологию.

Большинство родителей — 75% — заявили, что при выборе дополнительных занятий руководствовались интересами детей. Убеждены, что курсы и секции помогают школьникам получать знания и навыки, которые пригодятся в будущем, 40% участников исследования. Каждому второму — 56% — важно, чтобы кружки положительно сказывались на здоровье детей, а почти треть — 29% — стремится развивать их кругозор.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Больше шести часов в неделю проводят на факультативах 30% учащихся. 14% из них занимаются в кружках больше восьми часов. 29% родителей отметили, что дополнительное образование детей занимает от четырех до шести часов. Ограничили время в секциях до двух-четырех часов 28% россиян. При этом подавляющее большинство — 87% — предпочли бы, чтобы их дети занимались в большем количестве кружков. 44% родителей планируют отправить детей в технические и IT-кружки, 28% — на языковые занятия, а 23% — на спортивные тренировки. Еще 19% участников исследования заинтересованы в занятиях по финансовой, карьерной или цифровой грамотности.

Напомним, поддерживают введение занятий по финансовой грамотности для школьников 36% жителей Казани. Каждого четвертого опрошенного — 27% — тревожит, что их дети не умеют делать накопления и вести учет средств. Еще 18% родителей считают, что школьники не осознают цену денег.

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Галия Гарифуллина